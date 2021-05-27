Москва, , 15:24 — REGNUM Для Банка России сигналом к повышению ключевой ставки станет годовая инфляция за май 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

«[По данным Росстата] с 1 по 24 мая цены выросли на 0,5%. По нашим расчетам, если майский среднесуточный прирост цен сохранится, годовая инфляция за май достигнет 5,9% после 5,5% в апреле. Если рост цен к концу мая замедлится, инфляция будет ближе к 5,8%, — сказал Коган. — Рост инфляции до 5,8−5,9% обусловлен в первую очередь эффектом низкой базы прошлого года. При этом прирост цен месяц к месяцу вряд ли ускорится в мае по сравнению с апрелем. Тем не менее цены растут слишком быстро, так что для Банка России майская инфляция будет сигналом к действию. Скорее всего, на следующем заседании ЦБ повысит ставку как минимум на 25 пунктов».

Как полагает Коган, это обернется дальнейшим ростом ставок по кредитам и депозитам. Кроме того, по его словам, если на следующем заседании ЦБ ключевая ставка будет повышена не на 25 пунктов, а на 50, то могут подрасти доходности ОФЗ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у Банка России нет острой необходимости отказываться от мягкой кредитно-денежной политики.

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