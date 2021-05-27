Элиста, , 15:23 — REGNUM В Республике Калмыкия продолжается прокурорская проверка, связанная с деятельностью компании «ЕвроСибОйл». В работу включены сотрудники трудовой инспекции, Росприроднадзора и Ростехнадзора, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре РК.

По факту разлива нефтепродуктов в отношении предприятия возбуждены административные производства. Компании придётся заплатить 500 тыс. рублей. Кроме того, по данным на 1 мая 2021 года, общая задолженность «ЕвроСибОйла» по обязательным платежам в бюджетную систему России составила 3,9 млрд рублей.

В настоящее время продолжается расследование нескольких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, сокрытием денежных средств, невыплатой зарплаты сотрудникам, попыткой рейдерского захвата предприятия.

«Прокуратурой республики решения о возбуждении уголовных дел признаны законными и обоснованными. Организован надзор за ходом и результатами предварительного следствия по всем указанным уголовным делам. Расследование уголовных дел находится на особом контроле прокурора республики», — уточнили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с долгами по зарплате на предприятиях «ЕвроСибОйл», «Комсомольскнефть» и «Автоспецсервис» в Калмыкии. Известно, что получить зарплату работники компаний не могут уже на протяжении длительного времени.

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