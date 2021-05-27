Пермь, , 15:38 — REGNUM В Перми стадо лосей вышло из леса к людям. Возле одного из торговых центров замечено 12 животных. Они попали в объектив камер видеонаблюдения. Запись редкого случая, когда стало диких животных выходит в город, появилась в интернете.

Случай произошел ночью 22 мая. Лоси прогуливались по газонам торгового центра и приближались к дороге, но, видимо испугавшись шума автомобилей, бросились обратно в лес.

В ТРК отметили, что раньше не замечали лосей рядом: «Это первый и единичный случай, мы сами были удивлены». Об этом информирует портал 59.RU.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле пермского села замечены три рыси