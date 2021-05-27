Кировск, Ленинградская область, , 15:26 — REGNUM Три человека, по предварительным данным, погибли в результате лобового столкновения грузового автомобиля Scania и кроссовера Toyota RAV4 на 86 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе населенного пункта Дусьево в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», есть информация, что в числе погибших, находившихся в «Тойоте», оказался ребенок. Кроме того, в ДТП, случившемся около 14 часов в четверг, 27 мая, пострадала женщина.

«Движение на участке автодороги Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области затруднено в связи с ДТП, — отметили в дорожном управлении. — Имеется небольшой затор в оба направления».

Причины и обстоятельства трагедии на трассе будут устанавливать правоохранительные органы.