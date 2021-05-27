Москва, , 15:21 — REGNUM Наблюдаемое в РФ подорожание овощей в значительной степени связано со снижением их производства в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

«Рост цен на овощи в значительной степени связан со снижением их производства в 2020 году. Так, картофеля собрали меньше на 11%, чем годом ранее, моркови — на 12%, свеклы — на 8%, — сказал Терновский. — При этом снижается доля хозяйств населения в их производстве: если в 2010 году она составила 82%, то в 2020 году — уже 65%. То есть потребление все больше ориентируется на покупные овощи, которые объективно дорожают из-за роста затрат сельхозпроизводителей и удорожания импорта вследствие снижения курса рубля».

При этом, как подчеркнул Терновский, дорожают наиболее доступные овощи.

«Когда рост доходов ограничен, спрос смещается на более дешевые продукты, а их как раз из-за меньшего урожая и не хватает. При этом на помидоры, относительно дорогой вид овощей, цена с учетом сезонности фактически не растет; спрос на них ограничен доходами, — сказал эксперт. — Если говорить о номинальных ценах без учета сезонности, то они будут расти до сбора нового урожая, а затем снижаться; начнется их новый цикл».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что запасы российских овощей уже почти закончились и на прилавках преобладают импортные овощи и фрукты.

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