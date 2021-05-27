Джакарта, 27 мая 2021, 15:20 — REGNUM В Индонезии 15 703 583 человека сделали первую инъекцию вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.
На сегодняшний день первую инъекцию вакцины против коронавируса сделали 1 514 150 медицинских работников, 10 977 060 государственных служащих и 3 188 885 пожилых людей.
При этом полную вакцинацию от коронавируса прошли 10 359 996 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииобъявил, что 2021 год должен стать годом ускоренного восстановления экономики страны.
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