Пекин, 27 мая 2021, 15:20 — REGNUM Президенту США Джо Байдену «не важны факты и истина, как и не заинтересован он в серьезном научном отслеживании происхождения [коронавируса]», заявил 27 мая пресс-секретарь КНР Чжао Лицзянь, сообщает The Hill.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР также отметил, что США также должны быть прозрачными в отношении распространения вируса в Америке.
Накануне Байден поручил разведывательному сообществу США «удвоить свои усилия», чтобы определить источник возникновения вируса. Глава Белого дома указал, что высшие должностные лица здравоохранения США рассматривают вопрос о том, могло ли это произойти естественным путем или возникло из китайской лаборатории в Ухани.