Пекин, , 15:20 — REGNUM Президенту США Джо Байдену «не важны факты и истина, как и не заинтересован он в серьезном научном отслеживании происхождения [коронавируса]», заявил 27 мая пресс-секретарь КНР Чжао Лицзянь, сообщает The Hill.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР также отметил, что США также должны быть прозрачными в отношении распространения вируса в Америке.

«Американская сторона утверждает, что хочет, чтобы Китай участвовал во всеобъемлющем, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

«Мы хотели бы попросить американскую сторону сделать то же самое, что и Китай, и немедленно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения в научных исследованиях по отслеживанию происхождения [вируса]», — добавил он.

Накануне Байден поручил разведывательному сообществу США «удвоить свои усилия», чтобы определить источник возникновения вируса. Глава Белого дома указал, что высшие должностные лица здравоохранения США рассматривают вопрос о том, могло ли это произойти естественным путем или возникло из китайской лаборатории в Ухани.