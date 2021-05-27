Баку, , 15:19 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев негативно отнесся к предложению установить ему памятник в Туркестане. Об этом заявил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

«Ему абсолютно не нравятся подобные «подарки», связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности, если эти «подарки» организовывают чиновники на местах», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что Назарбаев неоднократно заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. Укибай отметил, что экс-президент только однажды согласился дать свое имя новому проекту. Речь идет об университете и интеллектуальных школах.

Напомним, 25 мая заместитель генерального секретаря международной организации тюркской культуры Билаль Чакыджи предложил установить памятник Назарбаеву в Туркестане.

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