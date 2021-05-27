Осло, , 15:21 — REGNUM Военные США получили официальное разрешение властей Норвегии на размещение американских военных баз у границ России на особых условиях, вне рамок НАТО. Об этом 27 мая сообщает норвежское издание Aftenposten.

Уточняется, что Осло и Вашингтон подписали соответствующий договор, согласно которому американские военные получают право: строить на норвежских базах собственные здания, в которые больше ни у кого не будет доступа; привозить собственное оборудование, которое Норвегия не всегда сможет проверить; обеспечить своим военным и гражданским лицам беспрепятственный въезд и выезд из Норвегии; и вести самостоятельный полицейский надзор за своими солдатами и гражданскими сотрудниками, даже если те совершат преступление в неслужебное время и за пределами данных баз.

Также отмечается, что такое соглашение, рассчитанное на десять лет, позволит американцам вести себя в стране, как у себя дома.

При этом на действия США в Норвегии все же наложено несколько ограничений, и они не смогут размещать в стране ядерное вооружение, кассетные боеприпасы и наземные мины. В то же время американцам предоставили места на аэродромах почти по всей стране и они могут размещаться на них с собственными самолетами, оружием, транспортом и топливом.

Кроме того, в минобороны Норвегии надеются, что так как по договору США потратят значительные суммы на строительство объектов для приема войск и тренировочных комплексов на норвежских базах, число совместных норвежско-американских учений будет постоянно расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Пограничной службы России Владимир Кулишов заявил, что почти на всех участка российской границы наблюдается увеличение военной активности НАТО.