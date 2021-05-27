Уфа, , 15:19 — REGNUM Реконструкция 115-й гимназии начнется в текущем году в Уфе. Об этом 27 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, здание этого образовательного учреждения было построено в 1967 году, поэтому давно устарело. В гимназии снесут столовую и спортзал, на месте которых появятся современные помещения. А вместо старых спортплощадок строители построят стадион. При этом вместимость учебного заведения будет увеличена до 1225 мест.

Хабиров отметил, что было принято решение построить в Учалах большую полилингвальную школу, в которой могут учиться 1225 человек.

«Наша задача — дать детям качественную языковую подготовку. Поэтому число полилингвальных школ в республике к 2024 году доведем до 14», — сообщил он.

Глава республики также отметил, что готовы открыть свои двери новая школа в деревне Первомайск Нуримановского района и школа на 640 учеников (с детским садом на 160 дошколят) в селе Михайловка.

Он подчеркнул, что в Уфимском районе в текущем году начнут работать три новые школы: «Миловском парке», Зубово и в Булгаково. До конца 2021 года руководство региона намерено закончить возведение пяти школ в Бижбуляке, Нефтекамске, Инорсе, Акъяре Хайбуллинского и Тастубе Дуванского района, а также планируется закончить реконструкцию лицея N 21 в Уфе.

«Да, есть некоторые постковидные экономические сложности, где-то идём с опозданием. Но главное, что школьные стройки мы не заморозили. На карте республики новых школ становится больше, и эту работу мы будем продолжать», — в заключении отметил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе появился центр цифрового образования.