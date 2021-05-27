Кострома, 27 мая, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Костроме машина провалилась в котлован на Рабочем проспекте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Костромской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 27 мая. Мужчина 1972 года рождения, управлявший автомобилем «Нива», съехал с проезжей части на тротуар. Машина сбила ограждение, предупреждающее о ремонтных работах, и провалилась в яму. Рабочие, производившие раскопки на объекте, не пострадали. В момент столкновения они находились в соседнем котловане. Водитель ехал в машине один. Выбраться из котлована ему помогли спасатели. Мужчину доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Очевидцы ДТП полагают, что водителю стало плохо за рулём, однако официальной информации на этот счёт нет. Для установления всех обстоятельство произошедшего ГИБДД начала административное расследование.