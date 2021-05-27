Абакан, , 15:15 — REGNUM Правительство Хакасии по решению суда внесло в Верховный совет (парламент региона — прим. ИА REGNUM) проект закона о сокращении бюджетных расходов в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в республиканском правительстве.

Уточняется, что минфин направил в региональный парламент проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет-2021, предусматривающий сокращение расходов. Изменения вносятся по решению Верховного суда Хакасии и исходя из позиции республиканской прокуратуры. Расходы сокращаются для приведения закона о бюджете в соответствие с федеральным законодательством.

Решение суда находится в апелляции. Если оно будет отменено, изменений в бюджет не потребуется, отметили власти республики.

Напомним, прокуратура Хакасии в суде опротестовала закон о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Верховный суд Хакасии по иску надзорного ведомства признал бюджет республики недействующим. Приводились доводы, что предусмотренный в финансовом документе дефицит превышает установленные федеральным законодательством нормы. Бюджетный кодекс РФ допускает предельный дефицит в 15%, а дефицит бюджета Хакасии на 2021 год составил 19% (4,6 млрд рублей).

В правительстве уточнили, что около 70% всех расходов в структуре ресбюджета составляют зарплата, соцвыплаты населению, расходы на оплату страховых взносов на обязательное медстрахование безработных. Чтобы привести закон о бюджете в соответствие с Бюджетным кодексом, предлагается сократить затраты. В том числе речь идёт о затратах на оплату труда для бюджетников, включая работников республиканских учреждений и органов госвласти.

Размер зарплат и пособий не сократится, но лимиты на выплаты будут определены только на девять месяцев — до 1 октября 2021 года.

В правительстве республики утверждают, что не допустят невыплаты зарплат и пособий. Ведётся работа с Минфином РФ о предоставлении Хакасии дополнительных дотаций на покрытие бюджетного дефицита.

В республиканском правительстве добавили, что бюджетный дефицит в 2021 году превышает допустимый предел более чем в десяти субъектах страны, «но только в Хакасии прокуратура выступила с иском и оспорила главный финансовый документ».

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