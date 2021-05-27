Таллин, , 15:14 — REGNUM Правительство Эстонии готово отменить требование носить маски с середины июня 2021 года, сообщил ERR. Местные вирусологи в целом поддерживают такое решение, но с оговорками.

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Так, профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс назвал отказ от масок «разумным шагом».

«Требование можно было бы отменить уже с 7 июня, заменив его рекомендацией соблюдать разумное дистанцирование. Но следует сделать исключение, например, в отношении общественного транспорта, где люди больше контактируют», — сообщил профессор.

Он также прокомментировал расчеты другого вирусолога Индрека Сауля, утверждающего, что с нынешними темпами вакцинации коллективный иммунитет в Эстонии мог бы сформироваться к празднику Иванова дня (24 июня).

По словам Меритса, эти подсчеты верные, но точно не известно, насколько эффективно распространяется вирус: «Мой совет — продолжать вакцинацию в быстром темпе и руководствоваться здравым смыслом».

Меритс добавил, что, согласно имеющимся данным, используемые в Эстонии вакцины западного производства защищают и от новых штаммов коронавируса.