Кишинёв, , 15:17 — REGNUM Присоединение Молдавии к санкциям США против Белоруссии нанесёт вред молдавским гражданам. Об этом, как сообщает 27 мая телеканал TV8, заявил на брифинге член Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Петр Бурдужа.

Он отметил, что один из коммерческих банков Молдавии уже приостановил взаимодействие с некоторыми предприятиями в Белоруссии, которые попали под американские санкции. Бурдужа призвал президента Молдавии принять меры, чтобы страна не стала участником противостояния других стран.

«Это спасет молдавских производителей, которые экспортируют свою продукцию в Беларусь. В противном же случае потери граждан будут огромными», — сказал представитель ПСРМ.

Напомним, США 19 апреля ввели санкции против девяти белорусских предприятий. Молдавским банкам в связи с этим рекомендовано не заключать с ними новые контракты, а по старым контрактам принимать платежи только до 3 июня 2021 года.

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