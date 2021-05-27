Москва, , 15:14 — REGNUM Заявление исследовательской группы немецкого университета Гёте о связи вакцины AstraZeneca с тромбами является скорее положительной новостью для компании в долгосрочном контексте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев.

«Выявленная учеными проблема указывает на особенность вакцин AstraZeneca иJohnson & Johnson (J&J), которая предполагает отправку белка SARS-CoV-2 .в ядро клетки, а не цитозольную жидкость.

Там белок сплайсируется и мутирует, что не дает желаемой иммунной реакции: вместо связки с клеточной мембраной мутировавшие белки секретируются в организм, что и может вызвать образование тромбов.

Однако вероятно, самым важным заключением ученых является возможность устранения данного побочного эффекта: разработчикам вакцины необходимо изменить последовательность генов, кодирующую спайк-белок, что может предотвратить его сплайсинг.

Представители J&J уже связались с учеными на предмет консультаций и дальнейшего сотрудничества. Исследование будет продолжаться, поскольку ряд вопросов, связанных с данной гипотезой, остается открытым.

Возможность «исправить» вакцину является позитивным сигналом для AstraZeneca, поскольку рынки в значительной степени уже вложили опасения касательно взаимосвязи препарата и ряда случаев тромбоза у получивших его пациентов в акции компании.

Сегодня, 27 мая, акции AZN на Лондонской бирже лишь незначительно снижаются (-0,4%). Сейчас все будет зависеть от дальнейших действий компании, поскольку вакцина AstraZeneca в силу своей цены весьма популярна в мире и еще может принести компании значительные финансовые бонусы.

Отметим также, что, согласно предварительным результатам исследования, тромбоз как побочный эффект проявляется очень редко — в одном случае из 100 тысяч», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из университета Гете во Франкфурте рассказали, что ими установлена причина возникновения тромбоза у части привившихся от COVID-19 вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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