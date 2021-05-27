Каменский район, Ростовская область, , 15:11 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области вспыхнул крупный пожар на свиноводческой ферме, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 27 мая.

Информация о возгорании на хуторе Гусев поступила в экстренные службы примерно в 12:50 мск. Огонь вспыхнул в производственном корпусе и распространился по всей его площади. На месте пожара частично обрушились конструкции здания.

Спустя два часа пожар удалось локализовать на площади 2000 кв. метров. В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

На месте работают 17 человек и шесть единиц техники.