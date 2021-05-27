Ставрополь, , 15:20 — REGNUM Запись задержания подозреваемых в подготовке терактов в Ставропольском крае опубликована 27 мая ФСБ России. Видео доступно в том числе на сайте телеканала RT.

В кадре силовики выводят из автомобиля мужчину в наручниках. В другом фрагменте показаны найденные во время обысков предметы.

Задержание сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в апреле и стало итогом спецоперации на Ставрополье.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные — житель Ставрополя и гражданин одной из стран Средней Азии. Местный житель намеревался совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры.

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