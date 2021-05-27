27 мая 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление украинского музыканта Олега Скрипки (лидер группы «Вопли Видоплясова»), назвавшего украинских музыкантов, которые пишут свои песни на русском языке, резидентами Украины, частью «русского мира». Они, по его мнению, не являются украинцами.

Оксана Переможенко, , 17:06 — REGNUM Украинский музыкант Олег Скрипка назвал украинских музыкантов, которые пишут свои песни на русском языке, резидентами Украины и частью «русского мира». Они, по его мнению, не являются украинцами. Об этом музыкант рассказал в интервью «Комсомольской правде на Украине», опубликованном 27 мая.

Украинский национализм Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинских артистов нет, которые пишут на русском. Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Это чисто моя личная точка зрения. Для меня этот вопрос не является вопросом. Люди тут живут, но они являются частью русского мира», — сказал Скрипка.

Заявление украинского артиста обсудили читатели телеграм-каналов «Apasov_ua», «Apnews» и «Наглый». Многие из комментирующих напомнили, что Олег Скрипка раньше неплохо зарабатывал в России, отметив, что «национализм» исполнителя, скорее всего, искусственный, и подобными высказываниями певец просто привлекает к себе внимание.

«Вот бы раз и навсегда ввели уголовную ответственность за такие вещи… Кому он вообще интересен?» — спросила Люба.

«У Олежки гонорары упали, никто его хуторской го*норок слушать не хочет, вот у него и подгорает», — добавил Константин П.

«А для меня он является просто очередным, который разделяет людей», — отметил Дмитрий.

«Видимо, Скрипка очень хочет понравиться и угодить гипербандеровцу Зеленскому… Может быть, «вкусную должность» дадут, где-нибудь в наблюдательном совете», — пишет Вячеслав Вячеслав.

«Завидует… Без российских корпоративов, видно, не сладко…» — отметила Татьяна А.

«Скрипка думает, что если уедут все, кто исполняюь песни на русском языке, то у него прибавится поклонников. Только вот он… никому не нужен», — написала OlgaN.

Олег Скрипка Serge Serebro

«Забыл, как в России концерты давал? А теперь офигенным патриотом заделался!» — отметила Лариса П.

«Видимо, решил заработать на разделении людей, раз выплыл с такими заявами», — добавил Baroque O'Bama.

«А его песни на чудовищном суржике можно считать диверсией против Украины», — добавила Галина.

«Да уж, Скрипка пытается быть в тренде. Только все уже. А в Россию не едет, потому что не зовут, а не потому, что патриот. Просто нафиг уже нигде не нужен. В Украине забыт, в России — неликвиден», — отметила Юлия.

«Напомните ему его выступления в Москве», — призвал Михаил В.

«А потом снова в Москву поедет», — добавил Дмитрий Н.

«Скрипка, наверное, забыл, что снимался в российском фильме «День радио», — написала Natalia.

«Непонятно, зачем идёт разделение по языкам. В стране у вас много людей, разговаривающих на русском языке. Пусть будут песни на украинском, русском, английском. У вас красивый язык, но не для всех он родной. Как красиво говорят ведущие телеканалов, и как смешно слушать некоторых политиков. Даже ваш президент, прежде чем сказать слово, переводит его с русского на украинский. Смотрится не очень. Желаю вам здоровья всем и мира», — пишет Валентина П.

«Такое впечатление, что у Скрипки проблемы с алкоголем. Деградирует», — добавил Kyrortnik.

«А почему люди вынуждены ездить на заработки в Россию? Где рабочие места, дома? Что Украина сделала, чтобы они оставались на Родине? Скрипка сам вроде узбек по рождению», — написал Александр Б.

«А если я пою в основном на английском? Мне в Штаты? У меня в репертуаре еще авторские на русском. Пишут на том языке, на каком думают. При том есть несколько песен, которые я написал на мові. Так куда мне ехать??? Идиот… При том что неоднократно с ним выступали на одной сцене…» — написал Александр Коханчик.

«Скрипка, видать, актуален только на Галичине и в областных центрах, вот оно и обидилось», — добавила olya. Odessa.

«Галичина открыта, вперёд на корпоративы по хуторам!» — пишет Сергей К.

«Почему все кастрюлеголовые такие беспринципные?.. Как бабло рубить в России — все друзья, как лавку прикрыли — стали патриотами. Россия веками не менялась и не поменяется. Да и эти амебы — были мразями, ими и останутся (просто маскировались) Потап с Настей, Скрипка, Богдан Бенюк, Петя Порошенко, ну и, конечно, В. Зеленский», — отметил Евгений Вячеславович.

«Заметили парадокс, почему-то про суперпатриотизм рассказывают те артисты, которые и в Украине не особо интересны, а в России тем более… Остается только бить себя в грудь и говорить, какой я патриот, хотя если бы пришел заказчик на корпоратив в России, Олежка бы первым побежал», — добавил Nick J.

Олег Скрипка на концерте Платонова Алина

«Лавочка прикрылась, другая не открылась. Неудобно жаловаться — прикроемся патриотизмом», — написала Мила Мила.

«Давно когда-то нравились пара его песен, но после 2014 года оно нереально зазвездилось, начало называть русскоязычных украинцев неполноценными и т. д. Да и спустя столько лет «патриотычной фэйэрии» тошнит слушать этот колхозный говор, не смешно и не забавно от этого. Как и ОЭ («Океан Эльзы». — О. П.), впрочем. У этого персонажа давно кукуха поехала, его даже во Львовской губернии слушать не хотят», — написал Viktor.

«Да я вообще-то скучаю по временам, покупавшим журнал «ОМ» московский, где на обложке «ВВ» в полном составе, и Олежка вместе с другими группами сделал Украину реально «модной» в России. Там на больших аренах весь зал московский подпевал Олежке на украинском. Это был реальный прорыв для Украины в Россию. А теперь, вишь, как повернулось. Уж мне-то байки Олегу писать точно не надо. Я знаком с ним с 1988-го…» — подытожил Vadim B.

Напомним, что это не первое подобное высказывание украинского исполнителя.

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