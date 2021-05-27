Белгород, , 15:12 — REGNUM Увеличение расходной части бюджета Белгородской области на 10 миллиардов рублей поддержала 27 мая областная дума. Средства будут направлены на образование, здравоохранение, сектор АПК, цифровизацию и сферу жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.

С инициативой выделения дополнительных средств выступил врио губернатора Вячеслав Гладков. Больше всего средств, два миллиарда рублей, зарезервировано на реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение качества жизнедеятельности населения Белгородской области, в том числе на отработку проблемных вопросов по обращениям граждан. Порядка 1,75 млрд рублей предусмотрено на утепление фасадов и строительство тепловых пунктов при ремонте многоквартирных домов. На реализацию проекта по созданию системы непрерывного IT-образования в областных школах выделяют 500 млн рублей. На закупку 65 школьных автобусов будет направлено 149 млн рублей. На борьбу с коронавирусной инфекцией потратят ещё свыше 100 млн рублей,

В целом дополнительное финансирование получат 13 муниципальных районов, Белгород, Новооскольский и Шебекинский городские округа.