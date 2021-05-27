Бухарест, , 15:15 — REGNUM В Румынии за последние 24 часа выявили 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве.

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Таким образом, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 1 076 840. 26 мая в Румынии было зафиксировано 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что с начала пандемии в Румынии количество летальных исходов от COVID-19 возросло до 30 131.

Ранее власти Румынии приняли решение бесплатно передать Украине и Молдавии по 100 тыс. доз вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca.

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