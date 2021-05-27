Лондон, , 15:07 — REGNUM Армия Китая опубликовала видеоролик, на котором показан неизвестный самолёт, накрытый тентом, это может быть стратегический бомбардировщик нового поколения Н-20, пишет The Times.

Отмечается, что на снимке виден отсек вооружения, а также два регулируемых хвостовых стабилизатора, радиолокационная станция, выполненные по технологии «стелс» воздухозаборники и сопла двигателей с обеих сторон.

Внешне китайский бомбардировщик напоминает американский В-2, созданный по схеме «летающее крыло». Предполагается, что бомбардировщик сможет преодолевать 8 тыс. км без дозаправки, что даст ему возможность долетать до американских островов, пишет издание.

Также сообщается, что бомбардировщик будет оснащаться ядерными и обычными крылатыми ракетами. Полеты на сверхзвуковой скорости не предполагаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе истребители и бомбардировщики вооруженных сил Китая в ходе учений в зоне ПВО Тайваня отработали удар по авианосцу США.

Во время учений китайские военные использовали группу кораблей США во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт» как «моделированную цель». При этом, по словам знакомых с разведданными источников, пилоты ВС КНР подтверждали приказы о цели и о пуске антикорабельной ракеты по авианосцу.

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