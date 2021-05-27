Саратов, , 15:07 — REGNUM XV Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти вице-президента ВФС Султана Ахмерова, пройдут в Саратове с 28 по 30 мая, сообщает пресс-служба минспорта Саратовской области.

Свое участие в турнире подтвердили около 250 спортсменов из 22 регионов России, а также Белоруссии. Спортсмены разыграют медали в десяти весовых категориях. Главным призом соревнований объявлен автомобиль. Турнир является отборочным для участия в первенстве России.

Гостями соревнований станут вдова Султана Ахмерова — Кадрия Ахмерова, олимпийские чемпионки Светлана Журова и Светлана Мастеркова.

ИА REGNUM ранее сообщало, сборная России на Кубке мира по самбо стала победителем общекомандного зачета во всех трех видах программы, суммарно завоевав 12 золотых медалей, 4 серебряные и 4 бронзовые.

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