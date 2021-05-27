Куала-Лумпур, , 15:04 — REGNUM Султан Джохора Ибрагим Искандар призвал правительство Малайзии ввести карантин, если случаи заражения коронавирусом в стране продолжат расти, сообщает CNN Indonesia.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Малайзии превысил 7400. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

«Нам нужно, чтобы все граждане оставались дома, чтобы разорвать цепочку заражения коронавирусом», — заявил Ибрагим Искандар.

Султан также упомянул важность соблюдения режима изоляции для защиты медицинского персонала, который находится в авангарде борьбы с COVID-19.

Ранее правительство Малайзии ввело систему контроля за перемещениями граждан на национальном уровне до 7 июня 2021 года в качестве шага по сокращению распространения коронавируса.

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