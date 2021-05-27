Киев, , 15:22 — REGNUM Решением Шевченковского районного суда Киева гражданин Узбекистана, захвативший в августе 2020 года отделение банка в центре Киева, направлен на принудительное лечение. Об этом сообщила 27 мая пресс-служба прокуратуры города.

В сообщении сказано, что психиатрическая экспертиза, проведённая в отношении подсудимого, выявила его невменяемость. Мужчина будет госпитализирован в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением специалистов.

Напомним, в августе 2020 года злоумышленник зашёл в отделение банка в бизнес-центре «Леонардо», заявил, что у него есть бомба и потребовал позвать журналистов. Во время общения с журналистами он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

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