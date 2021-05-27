Прага, , 15:07 — REGNUM Высылка сотрудников российского посольства из Чехии является «уникальным случаем», так как нет никаких доказательств причасности России к взрывам во Врбетице. Такое мнение 27 мая высказал бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя в интервью изданию Haló noviny.

Как отметил Суя, данный инцидент войдет в историю в качестве «срежиссированной аномалии с так называемой безошибочной версией». При этом бывший дипломат отметил, что доказательств причастности России ко взрывам во Врбетице нет и обвинения нынешнего главы МИД Чехии Яна Гамачека являются голословными и ничем не подкреплены.

При этом он подчеркнул, что даже во времена «холодной войны» так делать «не было принято» и «в биполярном мире все работало скорее наоборот» и тогда тем более не было принято высылать дипломатов из солидарности с союзником.

«Недавний призыв премьер-министра (Чехии Андрея Бабиша), который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой «одной-единственной версии» инцидента в Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам? Или сил уже не хватает», — также указал Суя.

В то же время, бывший чехословацкий дипломат добавил, что, по его мнению, ЕС отреагировал на данный призыв вяло и НАТО в целом его не очень поддержал.

«Выражение солидарности и последующая высылка нескольких дипломатов — довольно скромный результат для такой большой шумихи. Разные заявления Европейского парламента вряд ли кого-то удивили, поскольку ненависть и злоба там, вероятно, уже в крови у некоторых групп депутатов из Германии, стран Прибалтики и русофобской части Польши», — пояснил он.

Также он высказал предположение о том, что кризис в отношениях будет России и Чехии «очень неприятным» и скажется на торгово-экономических связях двух стран, вместе с тем, бывший дипломат заявил, что рассчитывает на благоразумие Праги и «добрую волю» с обеих сторон для разрешения данной ситуации.

«Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение «Бывали хуже времена, но не было подлее», — также отметил Суя.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в июне Европейский союз продолжит дискуссию о построении отношений с Россией, которая состоялась на закончившемся в Брюсселе саммите глав государств и правительств сообщества.