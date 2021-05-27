Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Компания Netflix уберёт со своей платформы два сериала из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает издание «ПопкорнNews».

По данным СМИ, с 30 июня 2021 года из списка пропадут первый и второй сезоны «Твин Пикс» и оригинальная «Сумеречная зона» 1959−1964 годов. В ближайшее время проекты станут доступны в онлайн-кинотеатре Paramount+, так как правами на показ сериалов обладает компания Viacom CBS и ее дочерним структуры.

Ранее сервис Netflix анонсировал первый оригинальный российский сериал под названием «Анна К». Проект является современной интерпретацией романа Льва Толстого «Анна Каренина».

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