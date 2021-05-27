Москва, , 15:02 — REGNUM В России продолжится разъяснительная работа среди населения о необходимости и важности пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уверен, что гражданам России нужно осознать, что «для защиты своего здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии» нужно сделать прививку.

Песков также добавил, что российские власти надеются за счёт добровольной вакцинации создать коллективный иммунитет к коронавирусу, поэтому продолжат разъяснительную работу на этот счёт.

«Конечно же, правительство и всё руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Он указал на то, что государство «фактически выполнило необходимые шаги» для того, чтобы уже к осени 2021 года в стране прививку получили более 60% населения: создало необходимую инфраструктуру, обеспечило запасы вакцины, организовало систему распространения, прививочные пункты.

«И теперь дело только за инициативой граждан», — подытожил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, на сегодняшний день в России оба компонента вакцины от коронавируса в России получили около 10% населения страны.

Он добавил, что в странах, где более 50% населения получили прививки против коронавируса, наблюдается падение числа новых носителей коронавируса и количества смертельных случаев. А это, по словам Гущина, говорит о том, что общая программа массовой иммунизации реально работает.

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