Москва, , 15:07 — REGNUM Рассмотрение по существу иска блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации состоится 15 июня в Пресненском суде Москвы. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе суда.

«Рассмотрение гражданского дела по иску Навального к Пескову назначено на 15 июня 2021 года в 11:45», — сообщили в суде «Интерфаксу».

Рассмотрение назначили по итогам досудебной подготовки по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный обратился в суд после того, как Песков заявил, что с блогером «работают специалисты ЦРУ». В настоящее время блогер находится в колонии под Владимиром, отбывая наказание по так называемому делу «Ив Роше».

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