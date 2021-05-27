Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM В Ротонде Мариинского дворца — резиденции Заксобрания Петербурга — в День основания Петербурга, 27 мая, состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», причем сразу четверым известным петербуржцам, которые были удостоены этого звания в 2020 и 2021 годах. Дело в том, что в 2020 году из-за пандемии церемония вручения знаков не состоялась.

Чествование почетных граждан Петербурга Gov.spb.ru

Как напомнили в пресс-службе Смольного, в прошлом году почетное звание было присвоено генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, академику РАН Евгению Шляхто и начальнику «Петербургского метрополитена» Владимиру Гарюгину.

В 2021 году Почётными гражданами депутаты избрали заслуженного врача РФ, директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петра Яблонского и народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

«Мы продолжаем красивую традицию северной столицы — торжественно вручать знак «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». В 2020 году нам не удалось провести церемонию. Сегодня, в день рождения города, чествуем четвёрку лучших, среди которых двое врачей», — сказал на торжественной церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов. Он вручил всем четверым новым почетным гражданам нагрудные знаки, дипломы и удостоверения.

Также в церемонии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан, члены правительства города, депутаты Госдумы и Законодательного собрания, почётные граждане Санкт-Петербурга, представители религиозных конфессий, ветеранских и общественных организаций.

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