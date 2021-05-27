Челябинск, , 15:00 — REGNUM Полицейские Миасса Челябинской области задержали в Казани женщину, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным следствия, челябинка 1981 года рождения заказала в интернете запчасти к автомашине «Тойота» на общую сумму 60 тыс. рублей. При этом после перевода денег продавщица пропала. Товар покупательнице не поступил.

Под подозрение попала женщина 1991 года рождения. Она уже призналась в содеянном. Теперь ей предстоит уголовная ответственность за мошенничество. Также эта гражданка проверяется на причастность к совершению похожих противоправных деяний.