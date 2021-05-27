Варшава, , 14:59 — REGNUM 27 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 1 230 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в стране от COVID-19 скончались еще 135 человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 869 652 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 73 440.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.