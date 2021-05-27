Москва, , 14:58 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что вакцинация должна быть добровольной, а не обязательной, вполне укладывается в общемировую канву соблюдения прав человека, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Обязательные вакцинации возможны только в случаях, когда человечество сталкивается с крайне быстро распространяющейся и очень опасной инфекцией, характеризующейся недопустимым уровнем летальности.

Старшее поколение помнит из детства прививки от оспы, манту и т. п., но тогда это было жизненно необходимо.

Сейчас, хотя коронавирус и является весьма тяжелым заболеванием, оказавшим влияние и на мировую экономику, и на повседневную жизнь, следует учитывать, что смертность от этого вируса все же не столь высока, чтобы бить в набат.

Тем более, что в России сейчас заболеваемость пошла на спад. А приближающийся летний сезон нанесет по вирусу дополнительный удар.

С другой стороны, признавая, что вакцинация не должна быть обязательной, нельзя забывать о комплексе мероприятий по информированию населения о полезности прививок от COVID-19.

Ибо одно дело — принуждение (в некритических ситуациях нарушающее права человека на свободный выбор), и совсем другое дело — масштабная и всеобъемлющая рекламная кампания.

Мотивация и агитация позволяет снять большинство вопросов российских граждан о необходимости и безопасности вакцинирования, потребность в которой совершенно очевидна», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

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