Тавда, Свердловская область, , 14:58 — REGNUM Полномочия главы Тавды (Свердловская область) Виктора Лачимова досрочно прекращены. Соответствующее решение приняла городская дума.

Причины ухода градоначальника не разглашаются, передаёт «Областная газета». Исполняющим обязанности назначен заместитель главы города Валентин Миронов.

Лачимов возглавил Тавду в 2010 году и с тех пор неизменно оставался на посту мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главой Среднеуральска стал бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.

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