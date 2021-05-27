Оренбург, , 14:57 — REGNUM В посёлке Ростоши Оренбурга фонтан небезопасен для окружающих людей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за того, что насосное оборудование и электропровода в нарушение установлены в самой чаше фонтана, а не в отдельной специально оборудованной камере, находящиеся рядом люди могут получить элетротравмы при эксплуатации фонтана.

В горадминистрации подчеркнули, что фонтан передан на баланс муниципалитета в конце 2020 года. Нарушение выявлено в ходе обследования объекта. Сейчас изыскивают денежные средства на проведение работ по перемещению электрооборудования в спецкамеру.