Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Наиболее тяжелые травмы при наезде автобуса на столб на Ленинском проспекте Петербурга получили водитель транспортного средства и пешеход, которого сбил автобус в момент наезда на опору освещения.

«В ДТП пострадало шесть человек. В тяжелом состоянии находятся водитель автобуса, 1965 г.р., и пешеход. Еще четыре человека находятся в состоянии средней тяжести», — уточнили в городском комитете по транспорту.

Напомним, ДТП с участием двухсекционного автобуса маршрута №2 произошло около 10 часов утра 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина.

По информации СПб ГУП «Пассажиравтотранс», перед выходом на рейс водитель автобуса прошел осмотр, режим его труда и отдыха был соблюден. Автобус 2017 года выпуска перед выходом в рейс находился в исправном состоянии. Причины ДТП, помимо сотрудников полиции, будет устанавливать специальная рабочая комиссия комтранса.

Следующие по Ленинскому проспекту автобусы №№ 2, 2А и 26 направлены в объезд по пр. Маршала Жукова, пр. Маршала Захарова и ул. Десантников. Также внесены изменения в движения троллейбусов по следующим маршрутам: маршрут № 32 направлен по пр. Ветеранов до ул. Солдата Корзуна, маршруты №№ 35, 45 — по пр. Ветеранов до Дачного пр., маршрут № 41 — по пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, ул. Доблести.

Читайте ранее в этом сюжете: Водителя автобуса, наехавшего на столб в Петербурге, спасали с высоты