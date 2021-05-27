Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Выполнить все условия для вступления в НАТО и Евросоюз довольно сложно, но Грузии нужно продолжать усилия в данном направлении. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 мая заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Хочу призвать грузинское общество продолжать прилагать усилия в этом направлении, продолжать проведение реформ, и я хочу заверить вас, что Польша и в будущем будет другом Грузии и поможет в её евроатлантических устремлениях», — сказал Дуда

Он также заявил, что двери НАТО и Евросоюза должны быть открытыми для того, чтобы принимать участников программы «Восточное партнерство», по мере выполнения ими необходимых условий.

Напомним, действующее грузинское правительство обязалось в 2024 году направить заявку на вступление Грузии в Евросоюз.

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