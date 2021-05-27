Рим, , 15:00 — REGNUM Итальянская балерина Карла Фраччи скончалась в четверг, 27 мая 2021 года, в возрасте 84 лет. Об этом сообщает La Repubblica.

Балерина стала хуже себя чувствовать несколько дней назад. По информации журналистов издания, у нее был рак.

Карла Фраччи последний раз была в театре «Ла Скала» два месяца назад. Там она проводила мастер-класс по балету «Жизель».

Напомним, Карла Фраччи поступила в труппу театра в 1954 году. Спустя четыре года она получила звание прима-балерины. Фраччи закончила танцевать, когда ей исполнилось 52 года. Она танцевала в балетах «Сильфида», «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Коппелия», «Франческо да Римини», «Дон Жуан».

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