Кемерово, , 14:56 — REGNUM На сегодняшний день 57 691 житель Кемерова привился от коронавируса, в том числе 24 091 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.

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«Проходят вакцинацию организованные группы ветеранов и пожилых людей. Сегодня в поликлинике № 5 привились 40 человек из Центрального, Ленинского и Заводского районов столицы Кузбасса. Целенаправленная работа по организации вакцинации от опасной инфекции пожилых людей проводится ветеранскими организациями в городе регулярно с декабря минувшего года», — уточнили в городской администрации. Отметим, что в Кузбассе поставлена задача охватить вакцинацией 90% жителей региона в возрасте старше 60 лет.