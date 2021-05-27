Варшава, , 14:56 — REGNUM Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовский в интервью для Onet. pl назвал поставленную перед его командой задачу минимум на предстоящем чемпионате Европы по футболу, а также поделился иными ожиданиями от турнира.

«Пока наша задача минимум — это выйти из группы в плей-офф турнира. А там будем смотреть. Если не получится выйти из группы, турнир можно будет считать провальным. Но мы трезво оцениваем наши шансы и уверены, что нам это будет по силам», — заявил Левандовский.

Что касается задачи максимум, футболист заявил, что она должна быть, как и у всех команда, амбициозной — выиграть турнир.

Сборная Польши по футболу проведет все матчи группового этапа в Санкт-Петербурге. Команда встретится с соперниками из Швеции, Испании и Словакии.