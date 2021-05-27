Париж, , 14:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 27 мая в ходе своего визита в Руанду посетил мемориал жертв геноцида тутси, где произнес речь об ответственности Франции за страдания руандийского народа.

«У Франции есть роль, история, политическая ответственность в Руанде. Ее долг состоит в том, чтобы взглянуть в лицо истории и признать ту часть страданий, которую она причинила руандийскому народу, заставив молчание слишком долго возобладать над выяснением истины».

Эммануэль Макрон «Признание этого прошлого, нашей ответственности — это шаг, не имеющий аналогов. Требование к нам и для нас. Долг перед жертвами после стольких лет молчания. Дар который мы можем отдать живым, если они его примут, чтобы облегчить боль».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон 27 мая написал в Twitter о своей поездке в Руанду и отметил, что надеется на развитие взаимоотношений между странами.

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