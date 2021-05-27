Севастополь, , 14:53 — REGNUM Судно на подводных крыльях «Комета» начнет курсировать между Севастополем и Ялтой с 1 июня. Об этом сообщил официальный оператор по продаже билетов турфирма «Курорт».

В соответствии с размещённым оператором расписанием, из Севастополя в Ялту судно будет отправляться в 08:00, прибытие — в 10:00. Из Ялты в Севастополь отправление в 17:00, прибытие в 19:00. Стоимость билета составит 700 рублей для взрослых и 350 рублей для детей до 14 лет, ребёнок до двух лет и взрослый могут проехать по одному взрослому билету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах по восстановлению морского пассажирского сообщения между городами и посёлками на Южном берегу Крыма — это, по её мнению, позволит преодолеть транспортный коллапс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ялте хотят восстановить морское пассажирское сообщение с городами ЮБК