Брянск, , 14:57 — REGNUM Свыше тысячи рабочих мест будет организовано для школьников Брянска летом 2021 года. Ученики не только получат зарплату, но и обзаведутся трудовыми книжками, сообщили 27 мая в пресс-службе правительства региона.

Сезонные рабочие места будут созданы на базе общеобразовательных школ, Брянского городского спорткомбината «Спартак», ЖЭУ № 9 и № 23, городского дорожного управления города Брянска, одного из супермаркетов. С городским Центром занятости населения также сотрудничают Почта России, Группа Кремний ЭЛ, Брянсксельмаш, Брянский камвольный комбинат. На работу возьмут 816 школьников, ещё 220 рабочих мест создадут на базе двух лагерей отдыха для подростков, состоящих на профилактическом учёте.

Кроме того, в городской администрации запланировали для подростков летом проведение 33 спортивных соревнований по 15 видам спорта.