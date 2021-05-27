Красноярск, , 14:51 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края одобрили закон о ежемесячных выплатах детям войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

27 мая на сессии краевые парламентарии рассмотрели законопроект сразу в двух чтениях. С 1 июня 2021 года дополнительную выплату к пенсии будут получать почти 99 тысяч красноярских детей войны. В ближайший год из краевого бюджета на эти цели выделят около 485 млн рублей.

Краевые власти подчеркивают, что пенсионерам не придётся обращаться за выплатами в органы соцзащиты. База данных людей, попадающих в категорию «дети войны», уже сформирована. Выплаты им начислят автоматически.

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Добавим, выплата коснётся всех жителей Красноярского края, переживших Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигших возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года). Сейчас выплату получают только красноярцы, потерявшие на войне одного или двух родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, размер ежемесячной социальной выплаты составит 400 рублей (в год — 4800).

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