Киев, , 14:54 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), поскольку не был уведомлен надлежащим образом. Об этом написал адвокат политика Игорь Головань 27 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«СБУ возобновило противоправную практику ГБР (Государственного бюро расследований — ИА REGNUM) вызвать пятого президента в не предусмотренном законом порядке — путём вручения повестки, а публикациями на сайте. Да ещё и отмечая в тексте «интернет-повестки» телефон для связи, который не работает», — сообщил юрист.

Головань отметил, что долгое время не мог связаться со следователями, чтобы попросить их соблюдать закон в данном вопросе.

Напомним, ранее Порошенко проигнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля по делу, в котором фигурирует депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак.

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