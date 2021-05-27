Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM В Ростовской области началась летняя оздоровительная кампания, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 мая.

В детских летних лагерях организованы профильные смены. Их основная тематика связана с 60-летием со дня полёта Юрия Гагарина в космос, социальными сетями, путешествиями и историей. Отдыхающим предоставят возможность поставить спектакль или снять фильм о своём отдыхе.

В 2021 году на Дону в летний сезон будут работать 756 пришкольных и 26 загородных лагерей. Их наполняемость из-за пандемии не будет превышать 75%. Планируется, в оздоровительной кампании примут участие более 66 тысяч детей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области летние лагеря для детей будут работать в режиме обсервации.

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