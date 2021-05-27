Москва, , 14:49 — REGNUM Зарплата в размере 224 тыс. рублей у одного из осужденных к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе ФСИН РФ.

«Данный осужденный трудится на одном из предприятий Белгородской области, и его средняя заработная плата составляет 140 тысяч рублей в месяц», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сумма в 224 тыс. рублей была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во ФСИН сообщили, что в России есть примеры, когда осужденные к принудительным работам получают более 220 тыс. рублей.

В ведомстве подчеркнули, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам на предприятиях выше, чем у заключённых, например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморье — 20 тыс. рублей.

Иногда заключенные получают 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. (Новгородская область), 94 тыс. (Приморский край), 80 тыс. (Волгоградская область), написали «Известия».

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