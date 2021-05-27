Москва, , 15:01 — REGNUM Столица России заняла второе место в рейтинг глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, составленном Центром экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ВШЭ.

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Уточняется, что центром был проведен анализ эффективность действий властей городских в период пандемии коронавируса, при этом комплексный рейтинг охватывает данные с февраля 2020-го по май 2021-го год и в него входит выборка из 19 мегаполисов, в которых проживает в общей сложности 230 млн. человек.

«Лучше всех справился Сингапур, второе место заняла Москва, в топ-5 вошли также Шанхай, Сеул и Пекин», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что, по мнению авторов исследования, столица России смогла добиться такого высокого результата за счет быстрого восстановления экономической активности в городе, в том числе и за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета.

Кроме того, в ВШЭ указали, что еще одним важным фактором стало то, что Москва за счет накопленных остатков смогла сильно увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан, заняв по данному показателю первое место среди мегаполисов и увеличив такие расходы в 2020 году с 279 до 400 млрд рублей, а также планируя еще увеличить их в нынешнем году.

«В целом, действия московских властей позволили добиться относительно небольшого ущерба экономике при сохранении контроля над течением эпидемии», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за минувшие сутки было выявлено 3105 новых носителей коронавируса и 2886 человек вылечились от нового заболевания.