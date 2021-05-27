Москва, , 14:44 — REGNUM Законопроект о праве регионов снижать налог на прибыль для предприятий, которые показывают динамику устойчивого роста производства, разработали во фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Предлагается разрешить регионам снижать предприятиям налог на 0,2 пункта за каждый процент прироста объема реализации продукции к уровню предыдущего года.

Если, например, реализация увеличилась на 5%, то предприятие в течение года получит право сократить налог на прибыль на 1%. При приросте объема реализации продукции на 19% ставка налога составит 13,2%, и дальше снижаться уже не будет.

«Решение о запуске такого механизма предоставления налоговых льгот должно приниматься на уровне региональных законодательных собраний», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

Инициатива предполагает и исключения. Так, для многопрофильных предприятий ставку налога предлагается снижать только по прибыли, полученной от реализации промышленной продукции. На предприятия нефтегазовой отрасли и организациях со специальным налоговым режимом эта схема распространяться не должна, считают авторы.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.

Сейчас налог на прибыль составляет 20%. В федеральный бюджет зачисляется 3%, а в регионах остаётся 17%.

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