Москва, , 14:43 — REGNUM Как недавно абсолютно верно отметил президент России Владимир Путин, приватизация ради приватизации не нужна. Смысл в ней появляется только в том случае, когда это способствует развитию экономики страны или, хотя бы, улучшению бюджетного баланса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Продавать госпредприятие только потому, что так велит либертарианская экономическая теория — ни чуть не меньший догматизм, чем ликвидация артелей и приусадебных участков при Хрущёве под влиянием идей крайне-левого марксизма.

Если предприятие приносит в бюджет стабильную высокую прибыль, а продано при текущей конъюнктуре может быть лишь со значительным дисконтом, приватизация его может быть оправдана лишь созданием значительного количества рабочих мест и кратным ростом поступлений от налогов. Но никто из покупателей, конечно, под такое подписываться не готов.

Если для предприятия ключевым заказчиком выступает государство, или смыслом его существования является оказание населению неких социально-значимых услуг по доступным ценам, то его приватизация и изменение стратегии развития может быть не только невыгодной бюджету, но и ухудшить социальное положение в регионе его деятельности.

Не стоит забывать и о коррупционных рисках, которые сопровождают процессы приватизации.

В последние 10 лет конъюнктура на российском рынке была не самой благоприятной. Выводить средства из страны стремились не только иностранные игроки, но и сами российские граждане.

В этих условиях ускоренная приватизация, очевидно, не могла бы произойти без ущерба для налоговых и дивидендных поступлений бюджета, сокращения рабочих мест и роста цен конечной продукции приватизируемых предприятий.

В данном случае, пожалуй, недовыполнение плана менее критично, чем его перевыполнение. То, что не успели приватизировать, впоследствии можно продать, а вот вернуть то, что продано за бесценок или восстановить разрушенное новыми собственниками, как показывает опыт приватизации 90-х, гораздо сложнее.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты РФ, программа приватизации федерального имущества в России в 2017—2019 гг. исполнялась на самом низком уровне за десятилетие.

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