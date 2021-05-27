Москва, , 14:42 — REGNUM Социальная сеть Twitter оштрафована на 19 млн рублей за отказ удалить контент, запрещённый российским законодательством. Такое решение принял 27 мая Таганский районный суд Москвы.

Отмечается, что организация Twitter Inc признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ «Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен».

В отношении компании было составлено девять протоколов. Суд их рассмотрел и вынес решения о штрафах на общую сумму в 19 млн рублей.

Напомним, в апреле Таганский суд уже оштрафовал Twitter по трём протоколам на 8,9 млн рублей. Таким образом, всего компания должна выплатить 27,9 млн руб.